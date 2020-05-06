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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.20 10:43

В России хотят ввести повсеместный «масочный режим», а в Финляндии ещё даже не определились в полезности этой меры

В России могут сделать обязательным повсеместное ношение масок. Такая мера обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом в стране, которое прошло 5 мая.

Напомним, что масочный режим сделали обязательным уже в ряде российских регионов. Например, в Свердловской и Пензенской областях. В Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, в Забайкальском крае и других регионах такой режим действует как рекомендация. В Подмосковье эта мера станет обязательной с 12 мая, а пока носит рекомендательный характер, пишет газета «Коммерсант».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что поддерживает решение региональных властей вводить у себя «масочный режим». Она считает этот выбор правильным в сложившейся ситуации.

Издание также пишет, что результаты проведенного в РФ социологического исследования показывают, что жители страны не ожидают скорого завершения эпидемии.

А вот в соседней Финляндии ещё не определились в необходимости ношения масок даже в школах. Подробные инструкции, касающееся использование масок, будут выпущены в июне, сообщает Минздрав Финляндии.

Как пишет служба новостей «Yle», ученики возвращаются в школы, и у многих родителей возникают вопросы, стоит ли ребёнку носить маску во время учёбы? Есть ли от неё какая-то польза? На шесть наиболее распространенных вопросов отвечает начальник канцелярии Минздрава Кирси Вархила.

1. Надо ли ребёнку в школе носить защитную маску? Надо ли ходить в маске и в магазин?

- У нас нет рекомендаций на этот счёт. Это, однако, не означает, что мы против масок. Люди могут сами решать, носить маски или нет.

2. Почему правительство в понедельник не озвучило рекомендации относительно масок? В докладе рабочей группы Мартти Хетемяки говорится об их использовании.

- Мы следует практике других Северных стран. Нет достаточно веских доказательств, что от ношения маски есть однозначная польза.

3. Правительство в понедельник заявило, что минздрав готовит отчет об использовании масок. Когда он будет готов?

- Мы сейчас составляем задание для одной из исследовательских организаций. Надеюсь, что исследование будет готово до Иванова Дня.

4. Если будет выдана рекомендация носить маски, сколько всего масок потребуется в масштабах страны?

- Около 15 миллионов штук в день. Маски для работы, для магазина. Кроме того, они будут нужны в системе здравоохранения и для оказания услуг на дому. Потребуется очень много масок.

5. Если ношение маски станет обязательным, оплатит ли государство их использование?

- Если докажут, что маска помогает, и её использование станет обязательным, то это будут незначительные расходы. Да, государство оплатит маски.  Если будет выдана рекомендация, то государство также частично примет участие в покрытии расходов.

6. Возможно ли, что рекомендаций по ношению масок нет, потому что их сейчас просто не производят в Финляндии?

- Действительно, масок не хватает, но это не причина. В медицинских кругах высказываются два мнения о том, помогает маска или нет. Для некоторых групп риска она может быть даже опасной. Если выдавать рекомендации носить маски, то надо быть уверенным в том, что это безопасно для всех групп населения. Отечественное производство масок запущено, но пока только частично.

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