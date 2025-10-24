Страховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахованияМЕТАЛЛОПРОКАТ АЛМАТЫ: ЦЕНЫ НОВОСТИ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
В России и Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2025 года составила 1 млрд 950,6 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 306,4 млн рублей, или на 18,6%.

Как сообщает Росстат, относительно сентября 2024 года долги по зарплате возросли на 1 млрд 461,4 млн рублей, или в 4 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец сентября 2025 года на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 1 млрд 468,1 млн рублей (75,3%), в 2024 году - 397,9 млн рублей (20,4%), в 2023 году и ранее - 84,6 млн рублей (4,3%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец сентября составили 1 млрд 933,6 млн рублей, увеличившись за 18,4% относительно предыдущего месяца.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец сентября составляла 10,0 млн рублей (в августе - 9,6 млн рублей), из местных бюджетов - 4,6 млн рублей (рост в 3,4 раза), у бюджетов субъектов РФ - 2,4 млн рублей (месяцем ранее отсутствовала).

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 44,1%, добычу полезных ископаемых - 17,5%, обрабатывающие производства - 11,6%, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10,0%.

Как сообщает Мурманскстат, на конец августа 2025 года о наличии просроченной задолженности по заработной плате сообщили три организации. Задолженность составила 18,8 млн рублей перед 135 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 139,2 тысячи рублей зарплаты. В процентах к июню текущего года сумма задолженности в Мурманской области выросла в 2 раза.

Задолженность отмечается в обрабатывающих производствах региона, в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

