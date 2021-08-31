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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.21 12:45

В России ищут работу более 4 000 ветеринарных врачей

В преддверии Дня ветеринарного работника — российского национального профессионального праздника работников ветеринарии, который отмечается в России ежегодно 31 августа, начиная с 2014 года, эксперты hh.ru узнали, насколько востребованы ветврачи, в каких регионах их особенно не хватает, а также какие требования предъявляют работодатели.

С начала года российские работодатели разместили почти 9000 вакансий для ветврачей и это в 2 раза больше, чем в том же периоде 2020-го. Активней и больше других искали и нанимали на работу ветврачей компании Краснодарского края – на них приходится треть (32% или почти 3000) всех вариантов работы, ещё 16% вакансий на данный момент разместили московские работодателей (16% или более 1400), за ними следуют петербургские работодатели – 5% или более 400 вакансий. Единичные вакансии опубликовали компании из Чукотского и Еврейской АО, а также Северной Осетии и Ингушетии. 

В целом на СЗФО приходится почти 700, или 11% от всех ветеринарных вакансий по стране, активней всего (после Петербурга) искали ветеринаров в Ленобласти (14% от всех вакансий на Северо-Западе), в Калининградской области 8%, в Псковской области (5%), в Новгородской (4%), по 2% вакансий разместили мурманские, карельские и архангельские работодатели.

Чаще всего компании нанимают ветврачей для работы в медицинской сфере (сети ветклиник, больницы для животных, ветеринарные центры скорой помощи и приюты для животных). На втором месте по спросу на таких специалистов - компании из производственной сферы. Им нужны зоотехники, технологи по кормлению, ветврачи на вызовы, врачи по свиноводству, врачи для крупного рогатого скота.

Работодатели стали чаще приглашать ветврачей для работы в научной сфере – прирост в 1,5 раза за год.  И здесь нужны старшие научные сотрудники по ветеринарии, ветеринары-эмбриологи, преподаватели дисциплин по специальности «Ветеринария», руководители отделов ветеринарии в медклиниках, доценты кафедры ветеринарии, продакт-менеджеры ветеринарным образованием, авторы работ по ветеринарии и другие.

«Интересно, что компании, ищущие ветврачей для работы в сети клиник или медцентров, как правило, предъявляют им меньше требований и описывают меньший пул задач, чем производственные компании. Так, первые обычно ждут от кандидатов медобразование, опыт работы от 1 года, а среди требований - терапевтический и хирургический прием домашних животных. А вот работодатели-производственники кроме образования по специальности хотят, чтобы кандидаты имели опыт работы с определенными видами животных в среднем от 3 лет, были готовы к частым командировкам, продвигали продукцию компании, участвовали в профессиональных семинарах и мониторили рынок ветеринарии. Отметим, что производственные компании предлагают будущим работникам более высокую зарплату, чем работодатели из медсферы – 40 тысяч рублей и выше», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В свою очередь соискатели в целом по стране разместили более 4400 резюме на должность ветеринарных врачей, на СЗФО приходится более 500 соискателей-ветеринаров, или 11%. В противовес компаниям соискателям-ветеринарам больше интересна медицинская сфера, чем производственная: больше 3000 резюме в медсфере против 800 производственных. Среди интересующих соискателей профессий встречаются такие: ветеринары-эксперты, лаборанты, клинические исследователи, медицинские представители, ветеринарные психологи.

За год зарплата ветврачей почти не изменилась и составляет в среднем по России – 37 тысяч рублей, в Петербурге около 45 тысяч, а в регионах СЗФО – 43 тысячи. При этом в ряде регионов стране у соискателей несколько выросли зарплатные ожидания и сравнялись с теми суммами, которые предлагают работодатели (подробнее на диаграмме).

 Рейтинг* высокооплачиваемых вакансий для ветеринарных врачей

Вакансия

Зарплата

Город

Ветеринарный врач

 

от 80 000 руб. до вычета налогов

Батайск

Региональный менеджер (зоотехник/ветеринарный врач)

 

от 70 000 руб. на руки

Екатеринбург

Ветеринарный врач

 

от 50 000 до 80 000 руб. на руки

Псков

Ветеринарный врач

 

от 90 000 руб. на руки

Красноярск

Ветеринарный врач

от 80 000 до 110 000 руб. на руки

Пушкин

Ветеринарный врач

 

от 80 000 до 150 000 руб. на руки

Мурманск

Ветеринарный врач

 

от 30 000 до 120 000 руб. на руки

Новосибирск

Главный ветеринарный врач по свиноводству

 

от 100 000 до 150 000 руб. на руки

деревня Чечулино (Новгородская область)

Ветеринарный врач на вызывную службу

 

до 300 000 руб. на руки

Москва

Ветеринарный врач на прием

 

от 80 000 до 120 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

 

*-  в рейтинг попали вакансии с указанием зарплаты на hh.ru

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