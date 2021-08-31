В России ищут работу более 4 000 ветеринарных врачей

В преддверии Дня ветеринарного работника — российского национального профессионального праздника работников ветеринарии, который отмечается в России ежегодно 31 августа, начиная с 2014 года, эксперты hh.ru узнали, насколько востребованы ветврачи, в каких регионах их особенно не хватает, а также какие требования предъявляют работодатели.

С начала года российские работодатели разместили почти 9000 вакансий для ветврачей и это в 2 раза больше, чем в том же периоде 2020-го. Активней и больше других искали и нанимали на работу ветврачей компании Краснодарского края – на них приходится треть (32% или почти 3000) всех вариантов работы, ещё 16% вакансий на данный момент разместили московские работодателей (16% или более 1400), за ними следуют петербургские работодатели – 5% или более 400 вакансий. Единичные вакансии опубликовали компании из Чукотского и Еврейской АО, а также Северной Осетии и Ингушетии.

В целом на СЗФО приходится почти 700, или 11% от всех ветеринарных вакансий по стране, активней всего (после Петербурга) искали ветеринаров в Ленобласти (14% от всех вакансий на Северо-Западе), в Калининградской области 8%, в Псковской области (5%), в Новгородской (4%), по 2% вакансий разместили мурманские, карельские и архангельские работодатели.

Чаще всего компании нанимают ветврачей для работы в медицинской сфере (сети ветклиник, больницы для животных, ветеринарные центры скорой помощи и приюты для животных). На втором месте по спросу на таких специалистов - компании из производственной сферы. Им нужны зоотехники, технологи по кормлению, ветврачи на вызовы, врачи по свиноводству, врачи для крупного рогатого скота.

Работодатели стали чаще приглашать ветврачей для работы в научной сфере – прирост в 1,5 раза за год. И здесь нужны старшие научные сотрудники по ветеринарии, ветеринары-эмбриологи, преподаватели дисциплин по специальности «Ветеринария», руководители отделов ветеринарии в медклиниках, доценты кафедры ветеринарии, продакт-менеджеры ветеринарным образованием, авторы работ по ветеринарии и другие.

«Интересно, что компании, ищущие ветврачей для работы в сети клиник или медцентров, как правило, предъявляют им меньше требований и описывают меньший пул задач, чем производственные компании. Так, первые обычно ждут от кандидатов медобразование, опыт работы от 1 года, а среди требований - терапевтический и хирургический прием домашних животных. А вот работодатели-производственники кроме образования по специальности хотят, чтобы кандидаты имели опыт работы с определенными видами животных в среднем от 3 лет, были готовы к частым командировкам, продвигали продукцию компании, участвовали в профессиональных семинарах и мониторили рынок ветеринарии. Отметим, что производственные компании предлагают будущим работникам более высокую зарплату, чем работодатели из медсферы – 40 тысяч рублей и выше», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В свою очередь соискатели в целом по стране разместили более 4400 резюме на должность ветеринарных врачей, на СЗФО приходится более 500 соискателей-ветеринаров, или 11%. В противовес компаниям соискателям-ветеринарам больше интересна медицинская сфера, чем производственная: больше 3000 резюме в медсфере против 800 производственных. Среди интересующих соискателей профессий встречаются такие: ветеринары-эксперты, лаборанты, клинические исследователи, медицинские представители, ветеринарные психологи.

За год зарплата ветврачей почти не изменилась и составляет в среднем по России – 37 тысяч рублей, в Петербурге около 45 тысяч, а в регионах СЗФО – 43 тысячи. При этом в ряде регионов стране у соискателей несколько выросли зарплатные ожидания и сравнялись с теми суммами, которые предлагают работодатели (подробнее на диаграмме).

Рейтинг* высокооплачиваемых вакансий для ветеринарных врачей

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