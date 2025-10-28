В России изменились правила профилактических медосмотров детей

В России изменились правила профилактических медицинских осмотров детей. Соответствующий порядок, утвержденный Минздравом, действует с 1 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Среди изменений — повышение возраста для первого посещения акушера-гинеколога и уролога-андролога с трёх до шести лет. Ежегодные осмотры для оценки репродуктивного здоровья мальчиков и девочек теперь проводятся, начиная не с 14, а с 13 лет.

Медосмотр ребёнка через месяц после его рождения включает приём у детского хирурга, педиатра и офтальмолога. Ранее младенца также показывали неврологу и детскому стоматологу, сейчас сроки сдвинулись на три месяца и год соответственно.

Новые правила также предусматривают аудиологический скрининг новорожденных — исследование на предмет возможных нарушений слуха — в течение первого года в любое время при отсутствии сведений о ранее проведенной процедуре. Аналогичные проверки предстоят и на осмотрах оториноларинголога в один год и в шесть лет.

Полуторагодовалым и двухлетним детям начнут проводить скрининги на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития. Для этого педиатр опросит родителей ребенка и заполнит специальную анкету.

Кроме того, порядок дополнили исследованием уровня холестерина в крови экспресс-методом с помощью тест-полосок. Требования коснутся детей в возрасте шести и десяти лет, которых педиатр по итогам осмотра отнесёт к группе риска.