В России могут появиться новые претенденты на внеочередное жильё

Малоимущие собственники жилья, признанного аварийным, смогут претендовать на получение новой жилплощади вне очереди. Кроме того, право на внеочередное улучшение жилищных условий может появиться у семей участников СВО. В Госдуме на рассмотрении находятся две соответствующие инициативы.

Как пишет «Парламентская газета», сейчас право на внеочередное жильё взамен аварийного фактически имеют только проживающие там по договору соцнайма. Правительственный законопроект, который депутаты планируют рассмотреть в первом чтении 8 ноября, касается собственников, чье единственное жильё признается непригодным для проживания. Их также предлагается обеспечивать жилым помещением по договору соцнайма вне очереди, а до заключения этого договора переселять в маневренный фонд.

Сенатор Айрат Гибатдинов 31 октября внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предоставляющий право на внеочередное получение жилья также семьям участников СВО, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий. Его инициатива касается и граждан, проживающих в маневренном фонде в ожидании компенсации за жилье на земельном участке, изъятом для государственных или муниципальных нужд.