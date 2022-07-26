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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.22 12:00

В России на 66% вырос спрос на специалистов, противостоящим DDoS-атакам

Развитие технологий влечёт за собой не только качественный рост всех сфер жизни и экономики, но и новые угрозы. Согласно данным аналитиков, в 2022 году число DDoS-атак в российском сегменте интернета не только кратно увеличилось, но и побило рекорды по длительности воздействия на ресурсы. На фоне такой ситуации у работодателей по сравнению с прошлым годом на 66% вырос спрос на специалистов по сетевой безопасности, которые могут противостоять DDoS-атакам.   

С начала года российский работодатели разместили на hh.ru более 16 тысяч вакансий для специалистов по информационной безопасности. Из них 2% от всего объема работных предложений приходится на специалистов, умеющим противостоять DDoS-атакам. По сравнению с показателями 2021 года число таких вакансий выросло на 66%.

Наибольший спрос на подобных специалистов демонстрируют компании из Москвы (51% вакансий от всего объёма по стране), Ростовской области (14%), Санкт-Петербурга (11%), Свердловской области (5%), а также Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей (по 3% в каждом регионе). Причем наибольший прирост числа вакансий для специалистов сетевой безопасности и борьбе с DDoS-атаками зафиксирован в Санкт-Петербурге (в 6,5 раз по сравнению с 2021 годом) и в Свердловской области (прирост в 2 раза).

Как правило, наибольшая часть вакансий для специалистов сетевой безопасности и борьбе с DDoS-атаками размещена компаниями из ИТ-отрасли (51% от общего числа по стране), работодателями из финансового и банковского сектора (8%), крупными ретейлерами (6%), транспортными и логистическими компаниями (3%), а также работодателями из металлургической отрасли (3%). Ещё 1% вакансий приходится на госсектор.

«Судя по данным вакансий, работодатели заинтересованы, чтобы специалисты по инфобезопасности были на связи полный рабочий день, поэтому в большинстве своём компании хотят принять специалистов на полную ставку (95% вакансий). В каждой третьей вакансии (30%) предусмотрен удаленный формат работы, а в 5% сменный график. Также для работодателей важно, чтобы у кандидатов был опыт работы по профессии: в 54% вакансий требуется опыт до 3 лет, 39% - до 6 лет», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов по сетевой безопасности в среднем по стране - 150000₽. Максимальный уровень достигает 400000₽.  Компании из самых разных сфер, отраслей и городов готовы платить за свою информационную безопасность одни из самых высоких зарплат:

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