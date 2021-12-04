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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 13:00

В России на фоне пандемии в 8 раз вырос спрос на астрологов

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала количество вакансий для специалистов в сфере астрологии, таро и эзотерики.

С начала 2021 года в России было открыто несколько десятков вакансии для астрологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг, пять вакансий для эзотериков и три вакансии для тарологов. За аналогичный период 2020 года в стране было открыто всего три вакансии астролога, то есть, спрос на этих специалистов вырос в восемь раз за год. Для тарологов и эзотериков в прошлом году было лишь по одному предложению о работе.

66% таких вакансий открыты работодателями из Москвы, 25% - в Санкт-Петербурге. Единичные предложения встречаются и в других городах страны.

Самая дорогая вакансия астролога в этом году была открыта московской компанией: это предложение для астролога онлайн-консультаций с зарплатой от 100 тысяч рублей до вычета налогов. На данный момент работодатель уже нашел себе сотрудника.

Еще одна вакансия – для эзотерика-таролога – также открыта в Москве, но уже предполагает оффлайн-формат, зарплата - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей до вычета налогов, среди требований - стаж в системе от 6 лет и работа с разными колодами. Есть также вакансия для психолога-консультанта, который обязан иметь знания в области астрологии и эзотерики.

Добавим, что помимо вакансий астрологов, тарологов и эзотериков встречаются вакансии для разработчиков в компании по астрологии с зарплатой до 200 тысяч рублей, продавцов-консультантов в магазины подобной тематики, вакансии менеджеров по продажам, юристов, личных помощников, ассистентов для ведения соцсетей, продюсеров Youtube канала, а также вакансии для редакторов и копирайтеров в различные издательства, выпускающие эзотерическую литературу.

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