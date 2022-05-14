В России на начало мая по сравнению с 1 марта текущего года зафиксирован рост числа безработных - Татьяна Голикова

«На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года впервые зарегистрирован рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости. Рост составляет порядка 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась», - сказала Голикова, слова которой привели вчера журналистам в аппарате вице-премьера.

Кроме того, как отметила вице-премьер, «на сегодняшний день количество предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, увеличилось до 43,9 тысячи организаций, то есть на 3,6 тысячи».

«Мы видим постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда. При этом отмечаем усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости», - добавила вице-премьер.

Также Голикова отметила, что сейчас необходимо не только поддержать тех, кто зарегистрировался на рынке труда, но и осуществлять необходимую профилактическую работу и реализацию тех мер, которые принимаются правительством и регионами для сохранения занятости и сохранения рабочих мест.

Отмечается в стране и увеличение числа работников, находящихся «в простое» и на неполной занятости. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «Количество работников в простое увеличилось до 138 тысяч человек. Количество работников на неполной занятости выросло до 131 тысяча человек», - заявил Котяков на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Слова министра в пятницу приводятся в сообщении аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей межведомственную группу.