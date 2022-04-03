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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.22 16:00

В России на треть вырос процент желающих отправиться за туманом и за запахом тайги – более 8000 геологов ищут работу

Геология – профессия сильных духом романтиков, требующая самоотдачи, хорошей физической подготовки и отличных знаний. Традиционно каждое первое воскресенье апреля начиная с 1966 года в России отмечается день геолога. В преддверии даты эксперты hh.ru узнали, сколько россиян решили связать свою жизнь с геологией, а также какие условия работы им предлагают.

Сравнительный анализ вакансий, размещенных в начале 2021 и 2022 годов показывает, что российские работодатели:

- увеличили предлагаемую зарплату в вакансиях для геологов на 4% до 103 000 рублей;  

- увеличили число вакансий в геологической сфере на 104%;

- стали чаще (на 117%) предлагать работу начинающим соискателям с опытом работы до 3 лет и выпускникам учебных заведений без опыта (прирост на 99%);

- стали чаще предлагать пройти стажировку по профессии геолога;

- все также сильно заинтересованы в вахтовых работниках – прирост год к году на 90%;

- чаще всего зовут работать россиян-геологов в отрасли «Добыча сырья», «Нефть и газ», «Металлургия», «Строительство».

Наибольший спрос в геологах испытывают компании-работодатели из Красноярского края и Москвы (по 9% вакансий от общего числа с начала года в каждом регионе), на втором месте – Кемеровская область (7%), на третьем – Иркутская область (5%). Также достаточно высокий спрос на геологов наблюдается в Тюменской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге. На регионы СЗФО приходится около 6% вакансий от общего числа по стране. В целом по сравнению с началом 2021 года российские работодатели увеличили число работных предложений для геологов на 104%.

Согласно сервису hh.ru «Карта вакансий» в топ-20 работодателей наиболее активных с точки зрения публикации вакансии геологов по итогам первого квартала 2022 года вошли:

  1. Газпром нефть
  2. Горнорудная компания Западная
  3. УДС-Групп
  4. Highland Gold
  5. Константинов Владимир Владимирович
  6. ГСПИ
  7. Васильевский рудник
  8. Артель старателей Золотой полюс
  9. Золотодобывающая Экономическая Компания
  10. Михеевский горно-обогатительный комбинат
  11. Полюс
  12. АК АЛРОСА
  13. СИБЗОЛОТО
  14. ГРК ДВОЙНОЙ-ДУК
  15. Росгеология
  16. Золото Селигдара
  17. Быстринская горная компания
  18. ДОНГИС
  19. Геосервис
  20. Золотой Актив

Традиционно больше всего вакансий соискатели-геологи могут найти у компаний из добывающей отрасли (более 40% предложений). 14% вакансий приходится на работодателей из нефтегазовой отрасли, металлургические компании предлагают 12% вакансий, близко к ним по спросу на геологов (11% вакансий) стоят строительные компании-работодатели.

Интересно, что российские работодатели стали более лояльны к соискателям, не имеющим опыта работы или с небольшим стажем. Так, по сравнению с прошлым годом сейчас на российском рынке труда для кандидатов-геологов с опытом работы до 3 лет доступно на 117% вакансий больше, а для начинающих специалистов вакансий геологов стало на 99% больше.

Работодатели увеличили и зарплаты в вакансиях для геологов. Так, по данным «Карты вакансии» hh.ru по сравнению с 2021 годом рост составил 4% до 103700 рублей по России. Московские компании, как правило, предлагают порядка 103 тысяч рублей, петербургские порядка 100 тысяч, в регионах СЗФО – 80 тысяч.

Одни из самых высоких зарплат для геологов на Северо-Западе страны предлагают компании из Архангельска (более 200 тысяч  рублей) и Великого Новгорода (почти 150 тысяч рублей).

 

Предлагаемые зарплаты в вакансиях геологов, СЗФО, 1 квартал 2022 г., по данным сервиса «Карта вакансий»

 

Город в СЗФО

Зарплата

 

Все регионы СЗФО

80 000 ₽

 

Архангельск

212 644 ₽

 

Великий Новгород

149 425 ₽

 

Усинск

89 080 ₽

 

Петрозаводск

80 000 ₽

 

Сыктывкар

74 713 ₽

 

Ухта

68 966 ₽

 

Мурманск

51 724 ₽

 

Боровичи

50 000 ₽

 

Вологда

50 000 ₽

 

Апатиты

45 402 ₽

 

 

В целом зарплата до 100 000 рублей устраивает 44% соискателей-геологов в России. А вот каждый пятый (20%) хотел бы получать до 300 000 рублей.

В свою очередь россияне стали больше интересоваться работой геолога – соискатели разместили более 8 600 резюме, что на 35% больше по сравнению с началом 2021 года. Самыми активными оказались москвичи (15% резюме от общего объема по стране), жители Башкирии (8%), Петербурга (7%), Ханты-Мансийского АО (6%), Тюменской области (5%), Татарстана (5%) и Красноярского края (4%).

Судя по данным резюме, профессия геолога пока что остается традиционно «мужской» профессией – 76% резюме приходится на мужчин. Но при этом по сравнению с прошлым годом число резюме от женщин-соискательниц в сфере геологии выросло на 17%.

Топ высокооплачиваемых *вакансий для геологов, Россия:

  1. Геолог, до 220 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54373697, Хабаровск;
  2. Ресурсный геолог (по моделированию), до 225 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/53967355, Красноярск;
  3. Камеральный геолог, от 270 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54213933, Москва;
  4. Минералог, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51945060, Казань;
  5. 5.       Геолог, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53703983, Санкт-Петербург;
  6. Главный геолог, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52464880, Екатеринбург;
  7. Старший геолог, от 190 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53256984, Новосибирск;
  8. Заместитель главного геолога, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53412271, Усть-Нера;
  9. Главный геолог отряда, от 192 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54212977, Хабаровск;
  10. 10.   Заместитель начальника управления по геологии, 290 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54251576, Ноябрьск;
  11. Главный инженер проекта (проектировщик/геолог), от 170 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54319782, Кемерово.
  12.  
  • - вакансии по состоянию на 29 марта 2022 года.

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