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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.25 14:00

В России на треть вырос спрос на психологов. Эксперты выяснили причины востребованности и тренды рынка в сфере психологии

Год только начался, но у российских работодателей уже растёт потребность в специалистах по психологии. Наибольшим спросом пользуются нейропсихологи, психологи-педагоги, клинические психологи, а также специалисты по реабилитации.

Эксперты hh.ru совместно с онлайн-проектом «Открытые двери» проанализировали рынок труда и выяснили, насколько велика потребность в психологах и эмоциональной поддержке у работников, а также какие карьерные планы есть у самих психологов, а также, что ждет эту сферу в будущем.

С начала года в целом по стране компании (государственные и частные) искали более 700 новых специалистов, связанных со сферой психологии. Это на 34% больше, чем в январе 2024 года. При этом в целом за последний год в стране требовалось более 5,1 тысячи таких специалистов. Если сравнивать с показателями пятилетней давности, то мы увидим, что потребность в психологах в целом по стране выросла в 6 раз.

Наибольшая востребованность в психологах за последний месяц наблюдается в Москве (25% или каждая четвёртая вакансия за месяц), Петербурге (12%), Московской области (6%), Татарстане (5%), Краснодарском крае (4%), Самарской области (3%), Красноярском крае (3%), Свердловской области (3%), Ростовской области (3%), Нижегородской области (2%) и Башкирии (2%). На перечисленные регионы приходится 2\3 всех вакансий для психологов в стране с начала года.

«Здесь же важно отметить и ещё один тренд, о котором часто заходит речь в разрезе профессий будущего. Специалисты в сфере психологии и коучингу будут пользоваться спросом в будущем и особенно в условиях повышенной конкуренции и стресса. Спрос на специалистов, способных помогать людям решать психологические проблемы и достигать свои цели, будет только увеличиваться. Но при этом будет расти и доля тех, кто хочет связать свою профессиональную жизнь с психологией. Это видно уже на текущих показателях: за последний месяц на российский рынок труда вышли более 25 тысяч психологов разных специализаций. Это на 23% больше, чем в начале 2024 года. Средний уровень конкуренции в целом по сфере психологии в России сейчас 44 активных резюме на вакансию, год назад в это же время было чуть меньше – 42», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Между тем профессия психолога, как достаточно молодая в России, ещё испытывает на себе сильное влияние разных аспектов, в частности достаточно серьёзные зарплатные колебания характерны для новых профессиональных сфер, в которых и соискатели, и работодатели могут устанавливать очень широкий диапазон зарплат. Из-за этого уровень дохода в вакансиях для психологов может сильно колебаться. Например, из-за этого профессия психолога попали в рейтинг специальностей с самыми низкими зарплатами в 2024 году и оказалась на 10 месте по РФ.

Средний доход психолога 49,6 тысячи, что на 4,3 тысячи рублей больше, чем в январе 2024 года. При этом наибольший доход в стране психологи могут найти в вакансиях в Москве (80,9 тысячи рублей), Ленобласти (80 тысяч), Алтая (70 тысяч), Мурманской области (65 тысяч).

«Практика показывает, что успешная командная работа требует не только хорошей организации, но и заботы о психоэмоциональном состоянии сотрудников. Забота о команде и создание здоровой рабочей среды могут значительно снизить риск выгорания и повысить общую продуктивность. А предоставление сотрудникам доступа к психологической помощи может помочь им справиться со стрессами и другими эмоциональными проблемами, которые могут способствовать одиночеству, которое стало одной из серьёзных проблем современности. Этот тезис подтверждается и большим исследованием hh.ru, которое показало, что психологическая поддержка со стороны работодателя остается в приоритете у соискателей, среди всех программ заботы. При этом 80% опрошенных заявили, что в их компаниях такие программы отсутствуют», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Среди разных форматов психологической помощи, самый высокий запрос у работников в – это программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также «горячая линия» психологической поддержки (15%).

Комментирует руководитель проекта «Открытые двери» (онлайн-стажировки для психологов) Вера Дементьева:

- В последние 7-8 лет психологи больше заинтересованы вести частную практику, а не идти в найм, что обусловлено возможностью выстроить собственный график, выбрать методы работы. Заработок при грамотном подходе может быть и втрое больше средней суммы по рынку, но это зависит от каждого специалиста.

Набирает обороты тренд на обучение психологии, чаще всего на такой шаг идут люди, которые уже попробовали себя в других профессиях. Интерес мы можем проследить по своему опыту: только мы в проекте просматриваем ежедневно десятки заявок от начинающих специалистов, возможность стажировки же получает один из 8-9 человек.

Информированность о пользе психотерапии сегодня тоже остаточно высока. Кроме того, кризисы последних лет привели к нарастанию тревожности в обществе, также всё боле частым явлением становится выгорании. Всё это способствует росту как спроса, так и предложения на рынке. Самые популярные сферы сейчас: кризисная психология, психология миграции (всё что связано с адаптацией в новой стране и/или культуре), карьерное консультирование.

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