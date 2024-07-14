В России набирает обороты приёмная кампания в университеты и колледжи

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что с помощью портала госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи.

«По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тысяч человек», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет абитуриентам подавать документы дистанционно, экономя время и ресурсы. Только в первые часы приёмной кампании этого года через «Госуслуги» было подано свыше 16 тысяч заявлений, что втрое больше по сравнению с прошлым годом.

Прием заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить приём до 25 ноября.

В 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение увеличилось на 6%, отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Новый закон, вступивший в силу с мая, внедрил механизм размещения предложений на платформе «Работа в России», что сделало процесс подачи заявлений более открытым и доступным для всех.

Целевое обучение становится всё более востребованным среди абитуриентов, так как позволяет им заключать договоры с будущими работодателями ещё до поступления в вузы. Студенты, выбравшие этот путь, получают поддержку в виде стипендий и других социальных гарантий на протяжении всего периода обучения, а по окончании учебы имеют гарантированное трудоустройство в компаниях, с которыми был заключен договор.

Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на подготовку кадров для ключевых отраслей экономики. В рамках проекта более 1250 современных колледжей ждут абитуриентов. Главная цель программы – предоставить студентам не только теоретические знания, но и практический опыт на производственных предприятиях. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что участие в проекте принимают более 1800 предприятий-работодателей в 79 регионах страны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, во всех учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Мурманской области проходит приёмная кампания 2024 года. Запланирован прием на обучение более 7,6 тысячи человек по 102 программам СПО (29 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 73 программы подготовки специалистов среднего звена), в том числе более 5,8 тысячи человек по очной форме, 180 человек по очно-заочной форме, более 1,6 тысячи – по заочной форме обучения.

Фото (пресс-служба правительства РФ): https://gov-murman.ru