В России начала действовать Национальная система подтверждения ИТ-компетенций

31 мая 2025 года стартовала практическая часть эксперимента по внедрению системы добровольного подтверждения компетенций для программистов, запущенного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Оператором Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций выбрана компания hh.ru, ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России. Внедрение системы добровольного подтверждения ИТ-навыков для разработчиков программного обеспечения стало одной из тем конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. 2 июня на площадке конференции состоялось пленарное заседание, посвященное запуску проекта.

В России появилась платформа для добровольного подтверждения ИТ-навыков с бесплатным тестированием, доступ открыт с 31 мая. В первую очередь она рассчитана на разработчиков и других ИТ-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Сегодня платформа предлагает тесты по 17 популярным ИТ-навыкам и языкам программирования (Python, Java, SQL и др.), всего до конца 2025 года будет открыт 21 тест.

Все, кто успешно прошёл тестирование, получают соответствующий значок в резюме на hh.ru. С 31 мая также появилась возможность получить сертификат Минцифры на госуслугах об успешном подтверждении навыка. Срок действия сертификата составляет один год. Если же тест не пройден, его результаты не попадут в публичный доступ, а через месяц можно будет сделать новую попытку.

Платформа по подтверждению ИТ-навыков входит в число системных мер национального проекта «Экономика данных» по развитию цифровых трудовых ресурсов, укреплению кадрового суверенитета и созданию прозрачного и эффективного механизма взаимодействия между образованием, бизнесом и государством.

Значительный дисбаланс между ожиданиями работодателей и соискателей — одна из ключевых сложностей ИТ-подбора. Сразу 93% компаний, по данным hh.ru, сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей. В свою очередь, соискатели зачастую некорректно оценивают свой уровень, так как не имеют понятных ориентиров для сравнения. Этот разрыв усугубляется недостаточной прозрачностью рынка и отсутствием у сторон единого языка. В таких условиях именно объективная оценка навыков способна повысить эффективность взаимодействия работодателей и соискателей.

Работодатели смогут ускорить подбор, потому что им будет проще выявить и пригласить на собеседования квалифицированных и перспективных кандидатов. Соискатели смогут проверить свой уровень навыков и сравнить себя с рынком. А государство, видя структуру навыков ИТ-специалистов, сможет эффективнее управлять образованием и синхронизировать программы обучения с потребностями рынка труда.

Выбор hh.ru в качестве оператора проекта обусловлен не только развитой технологической базой, но и опытом компании. Так, уже два года на сайте hh.ru соискателям доступно тестирование для подтверждения ИТ- и диджитал-навыков, которое за это время прошли 490 тысяч уникальных пользователей. Для разработки методологии и тестов hh.ru привлекает представителей бизнеса, отраслевых экспертов и профессиональные ассоциации. Регулярный анализ требований работодателей к кандидатам, обратная связь от участников и архитектура платформы позволяют hh.ru быстро адаптировать задания под меняющийся рынок труда. Ориентация на обобщенные рыночные потребности является гарантом объективности и дает кандидатам универсальную точку отсчета.

Чтобы минимизировать вероятность недобросовестного прохождения, платформа для подтверждения навыков имеет встроенную антифрод-систему, также предусмотрена ротация заданий. Кроме того, соискатели и сами заинтересованы в честном результате: по данным опросов, 57% участников тестирования на hh.ru делают это для самопроверки.

«Мы накопили опыт в разработке таксономии профессий и навыков, методологии тестов, системе антифрода — и теперь используем нашу платформу как технологическое решение для Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций. Как лидеры рынка, мы готовы помогать в формировании отраслевых стандартов оценки ИТ-навыков и способствовать тому, чтобы как можно больше специалистов уже на старте соответствовали запросам индустрии. Контент и требования к тестам разрабатывает экспертный совет, в который входят российские BigTech-компании. Это важный шаг к пересмотру принципов найма ИТ-кадров: ключевым ориентиром становится предварительная оценка реальных навыков, а не документы об образовании или предыдущие места работы. У разработчиков, которые не окончили престижный вуз, но обладают высоким уровнем навыков, повышаются шансы на трудоустройство в лучшие ИТ-компании. Тесты по навыкам — это один из сигналов соответствия кандидата вакансии, наряду с резюме, опытом работы, портфолио и другими критериями», — отмечает Дмитрий Сергиенков, генеральный директор hh.ru.

Добавим, ИТ-отрасль остаётся одним из ключевых драйверов развития национальной экономики. За последние пять лет доля ИТ-отрасли в ВВП страны выросла практически вдвое — с 1,32% до 2,43%. Число работников также каждый год росло двузначными темпами и на конец 2024 года составило почти 1 млн человек.