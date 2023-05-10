В России начали действовать новые штрафы

Сбыт любых видов вейпов и сигарет несовершеннолетним теперь повлечёт за собой санкции вплоть до 600 тысяч рублей штрафа. За продажу лекарств без рецепта с юрлиц взыщут до 200 тысяч рублей. Предателям родины будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. А за продажу метанола под видом алкоголя отправят в тюрьму на срок до 10 лет.

Об этих и других законах, вступающих в силу 9 мая, — в материале «Парламентской газеты».

Подростков защитили от курения и психотропных препаратов

За продажу несовершеннолетним табака, кальянов, вейпов и электронных сигарет граждан будут штрафовать на 40—60 тысяч рублей вместо прежних 20—40 тысяч, должностных лиц — на 150—300 тысяч вместо 40—70 тысяч и организации — на 400—600 тысяч вместо 150—300 тысяч рублей.

А за вовлечение детей в процесс потребления табака или никотиносодержащей продукции санкции составят 2—5 тысяч рублей вместо 1—2 тысяч. Если такое нарушение совершат родители ребенка, то наказание будет еще строже — штраф 5—7 тысяч вместо 2—3 тысяч рублей. Эти поправки в КоАП РФ были разработаны группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Этот же закон гласит, что за продажу без рецепта препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету, провизоров будут штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до года. Индивидуальным предпринимателям могут назначать штраф до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 200 тысяч.

За последние 10 лет россиян с зависимостью от психоактивных лекарств, которые приобретаются самостоятельно, без назначения врача, стало больше в три раза, среди них — подростки и молодежь, ранее поясняла РИА «Новости» один из авторов закона, первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Продажа вейпов в нашей стране, по ее словам, также с огромной скоростью набирает обороты, и все чаще в ряды курильщиков попадают школьники. «И вейпинг, и психоактивные препараты вызывают зависимость, особенно у тех, кому еще нет 18. Цель установления ответственности в одном случае и ужесточения в другом одна — сохранить здоровье детей и подростков», — поясняла сенатор.

За торговлю метанолом под видом алкоголя накажут тюрьмой

В Уголовном кодексе теперь появилась ответственность за незаконное производство, приобретение, хранение и продажу метилового спирта или метанолосодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции. С 9 мая граждан за такие деяния будут наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 4 лет. Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору или оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, злоумышленникам смогут назначить штраф до 700 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 6 лет.

В случае если деяния по неосторожности привели к смерти двух или более людей, возможно лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Оборонным предприятиям смягчили штрафы за завышение цен

За неправомерное включение в себестоимость оборонной продукции затрат, не связанных с ее производством или реализацией, для юрлиц установили фиксированные штрафы — от 3 до 5 миллионов рублей. Речь идет о случаях, когда излишний доход предприятий из-за незаконного завышения цены составил более миллиона рублей. Сейчас размер штрафа равен двойному размеру суммы затрат, неправомерно включенных в себестоимость. При этом, по предписанию контролирующего органа, прокуратуры и искам госзаказчиков такие предприятия должны вернуть незаконный доход, полученный в результате завышения цен. На практике обеспечивается стопроцентный возврат, ранее сообщали в ФАС.

Снижение штрафов для предприятий ОПК направлено на поддержание их финансовой устойчивости, ранее отмечал член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Кроме того, в КоАП появилась ответственность исполнителя оборонзаказа за действия, которые привели или могут привести к ненадлежащему исполнению договора, заключенного для выполнения гособоронзаказа.

За перепродажу сведений из ЕГРН накажут рублем

Гражданам, которые незаконно предоставляют третьим лицам за плату информацию из Единого государственного реестра недвижимости, а также создают сайты-двойники Росреестра, будут грозить штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Санкции для должностных лиц составят от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а для компаний — от 80 тысяч до 400 тысяч рублей. При повторном совершении правонарушения граждан оштрафуют уже на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 80 до 100 тысяч рублей или дисквалифицируют на срок до одного года, а юрлиц — от 500 до 600 тысяч рублей.

Перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости и создание сайтов-двойников Росреестра запретили законом еще в 2021 году. Такие сайты маскируются под официальный портал и по завышенным ценам перепродают информацию.

За госизмену лишат свободы пожизненно

В Уголовном кодексе установили пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.

За совершение террористического акта теперь отправят в тюрьму на срок от 10 до 20 лет вместо прежних 8—15 лет. Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы предусмотрено за террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов. За содействие террористической деятельности будут лишать свободы на срок (сейчас минимальный порог от пяти лет) от 7 до 15 лет, пособничество в акте международного терроризма, захвате заложников, создании вооруженного формирования (объединения, отряда, группы) — от 12 до 20 лет, а за участие в террористическом обществе — от 10 до 15 лет.

За диверсии накажут сроком от 10 до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15).

Государственная измена повлечёт лишение свободы вплоть до пожизненного. Наказание в виде пожизненного заключения смогут назначать за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России. Сейчас за эти преступления грозит тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также установлена уголовная ответственность за содействие в исполнении антироссийских решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных.

Для оказывающих помощь в исполнении таких решений последует наказание на срок до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок либо штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, подобные меры позволят защитить Россию от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций.