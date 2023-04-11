В России наметился тренд на возврат к соискательскому рынку труда. Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время

Большинство (62%) работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время, связывая своё решение с личными вопросами, а также возможностями карьерного роста, такие данные получили эксперты «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования «Тренды на рынке труда-2023».

Большинство (62%) работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время, связывая своё решение с личными вопросами, а также возможностями карьерного роста, такие данные получили эксперты «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования «Тренды на рынке труда-2023».

В начале 2023 года в стране обозначился тренд на возврат рынка труда в сторону соискателей после непродолжительного пограничного состояния с весны до осени 2022 года. Большое число людей, уже работающих, за границей высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов. Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. В этих условиях, можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, может поменять своё направление уже в ближайшие год-два (наглядно на диаграмме).

С другой стороны, число соискателей, готовых ради новых карьерных возможностей покинуть страну, в целом выросло до 58% (против 47% в 2020 году), при этом лишь 6% из них активно ищут такие возможности. Традиционно, предпочтительными странами для переезда в России и в мире в этом году стали США и Канада. При этом вопреки распространенному мнению, ОАЭ не вошли топ-10 направлений для возможного переезда.

Примечательно, что специалисты сферы информационных технологий не попали в топ-5 желающих уехать из страны. В начале 2023 года самыми мобильными профессиональными группами являются специалисты в области лингвистики и журналисты – 37% желающих покинуть страну среди данной категории работников. При этом наименее мобильными оказались врачи: они проявили самый низкий уровень готовности к переезду из страны (лишь 15% желающих релоцироваться).

Топ-5 профессий людей, наиболее заинтересованных в переезде: лингвистика 37%, журналистика и СМИ - 37%, инженерно-конструкторские специальности - 33%, юриспруденция - 33%, социальные науки - 33%. Профессии людей, наименее заинтересованных в переезде: образование - 22%, сфера услуг - 20%, социальная работа - 17%, литература - 17%, здравоохранение - 15%.

Предпочитаемые страны переезда для трудоустройства в России и в мире почти не отличаются:

Предпочтения по выбору стран у респондентов в России Предпочтения по выбору стран в среднем по миру место в рейтинге страна место в рейтинге страна 1 Канада 1 Канада 2 США 2 США 3 Кипр 3 Австралия 4 Турция 4 Германия 5 Германия 5 Великобритания 6 Беларусь 6 Япония 7 Грузия 7 Швейцария 8 Казахстан 8 Сингапур 9 Узбекистан 9 Франция 10 Азербайджан 10 Новая Зеландия 11 Кыргызстан, Китай, Таджикистан, ОАЭ, Испания, Франция, Австралия, Япония, Австрия

Всего в опросе приняли участие более 7000 соискателей и боле 220 работодателей по всей России, различающихся по целому ряду характеристик.