В России наметился тренд на возврат к соискательскому рынку труда. Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время
Большинство (62%) работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время, связывая своё решение с личными вопросами, а также возможностями карьерного роста, такие данные получили эксперты «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования «Тренды на рынке труда-2023».
В начале 2023 года в стране обозначился тренд на возврат рынка труда в сторону соискателей после непродолжительного пограничного состояния с весны до осени 2022 года. Большое число людей, уже работающих, за границей высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов. Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. В этих условиях, можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, может поменять своё направление уже в ближайшие год-два (наглядно на диаграмме).
С другой стороны, число соискателей, готовых ради новых карьерных возможностей покинуть страну, в целом выросло до 58% (против 47% в 2020 году), при этом лишь 6% из них активно ищут такие возможности. Традиционно, предпочтительными странами для переезда в России и в мире в этом году стали США и Канада. При этом вопреки распространенному мнению, ОАЭ не вошли топ-10 направлений для возможного переезда.
Примечательно, что специалисты сферы информационных технологий не попали в топ-5 желающих уехать из страны. В начале 2023 года самыми мобильными профессиональными группами являются специалисты в области лингвистики и журналисты – 37% желающих покинуть страну среди данной категории работников. При этом наименее мобильными оказались врачи: они проявили самый низкий уровень готовности к переезду из страны (лишь 15% желающих релоцироваться).
Топ-5 профессий людей, наиболее заинтересованных в переезде: лингвистика 37%, журналистика и СМИ - 37%, инженерно-конструкторские специальности - 33%, юриспруденция - 33%, социальные науки - 33%. Профессии людей, наименее заинтересованных в переезде: образование - 22%, сфера услуг - 20%, социальная работа - 17%, литература - 17%, здравоохранение - 15%.
Предпочитаемые страны переезда для трудоустройства в России и в мире почти не отличаются:
|
Предпочтения по выбору стран
у респондентов в России
|
Предпочтения по выбору стран в среднем
по миру
|
место в рейтинге
|
страна
|
место в рейтинге
|
страна
|
1
|
Канада
|
1
|
Канада
|
2
|
США
|
2
|
США
|
3
|
Кипр
|
3
|
Австралия
|
4
|
Турция
|
4
|
Германия
|
5
|
Германия
|
5
|
Великобритания
|
6
|
Беларусь
|
6
|
Япония
|
7
|
Грузия
|
7
|
Швейцария
|
8
|
Казахстан
|
8
|
Сингапур
|
9
|
Узбекистан
|
9
|
Франция
|
10
|
Азербайджан
|
10
|
Новая Зеландия
|
11
|
Кыргызстан, Китай,
Таджикистан, ОАЭ, Испания,
Франция, Австралия, Япония, Австрия
Всего в опросе приняли участие более 7000 соискателей и боле 220 работодателей по всей России, различающихся по целому ряду характеристик.