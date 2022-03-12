В России открывают «горячую линию» для пострадавших от иностранных компаний

Роспотребнадзор 12 марта откроет бесплатную «горячую линию» по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с ними. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

«Горячая линия» будет доступна по номеру 8-800-555-49-43. По ней операторы смогут дать информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, чьи права были нарушены.

В сообщении отмечается, что специалисты Роспотребнадзора работают с обращениями граждан, подают необходимые запросы исполнителям услуг для выяснения изложенных в жалобах обстоятельств, консультируют и помогают готовить претензии и исковые заявления в суд по особо сложным случаям.

На фоне введенных в отношении России санкций многие зарубежные компании начали уходить с российского рынка. США, страны ЕС и другие государства ввели очередные санкции против РФ в ответ на начатую ею специальную военную операцию в поддержку Донбасса.