В России отмечается прирост наличных денег в обращении и отток средств со срочных депозитов

Объём наличных денег в обращении в июне 2026 года увеличился на 449,7 млрд рублей, что на 18,0% больше, чем в мае (на 381,2 млрд рублей).

Как отмечает пресс-служба ЦБ РФ, повышенный спрос на наличные фиксировался в 2026 году после традиционного сезонного сокращения в январе на 386,2 млрд рублей. В феврале их объём увеличился на 180,2 млрд рублей, в марте - на 285,1 млрд рублей, в апреле - на 607,3 млрд рублей.

Таким образом, в феврале-мае объём наличных вырос на 1 трлн 453,8 млрд рублей, в среднем на 363,5 млрд рублей за месяц (показатель июня превысил его на 23,7%).

Прирост наличных денег в июне по сравнению со среднемесячным показателем марта-мая (424,5 млрд рублей) был больше на 5,9%, апреля-мая (494,3 млрд рублей) - меньше на 9,0%.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в 2026 году со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям.

Как отмечает «Коммерсант», в мае 2026 года зафиксирован рекордный для этого года отток средств со срочных депозитов. При этом у шести крупнейших банков России портфель снизился более чем на 20 млрд рублей, а «Сбербанк» потерял более 200 млрд рублей. У РСХБ отток составил 39,4 млрд рублей, у «Альфа-Банка» — 35,8 млрд рублей, «ВТБ» — 30,8 млрд рублей, «Газпромбанка» — 25,8 млрд рублей.

Общий объем срочных депозитов банков, раскрывающих свою отчётность, сократился за месяц на 280,5 млрд рублей. За тот же месяц у топ-10 банков по этому показателю он уменьшился на 291 млрд рублей. При этом перетока средств с депозитов на счета не произошло. ЦБ констатирует, что средства физлиц в банках в мае в целом сократились на 550 млрд рублей. Спрос на наличные в мае сохранился, и их объём в обращении вырос за месяц на 400 млрд рублей.

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание части сбережений. Это связано с тем, что небольшие предприятия переходят в серую зону наличных расчётов, а из-за отключения интернета и связи граждане хотят иметь при себе наличные.

Ещё одна причина, которую называют эксперты, — сезонность. Традиционно майские социальные выплаты авансируются в апреле, при этом депозиты сократились на 0,59%, а средства на текущих счетах — на 1,72%.