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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.25 16:00

В России отмечается рост потребления рыбы

Потребление рыбы в России в 2024 году, по предварительным оценкам, выросло на 18% по сравнению с 2022 годом и составило порядка 22,7 кг на человека в год, в то время как по сравнению с 2023 годом показатель практически не изменился.

За последние два года удалось переломить негативный тренд на снижение потребления рыбы, отмечается на телеграм-канале Рыбного союза. С 2013 по 2022 год показатель упал почти на 30%. По предварительным оценкам Аналитического центра Рыбного союза, в 2024 году потребление рыбы в России подросло и составило порядка 22,7 кг/чел. в год (+18% к уровню 2022 года). По сравнению с 2023 годом потребление осталось примерно на том же уровне: 22,6 кг/ чел. в год в 2023 году против 22,7 кг/чел. в год в 2024 году.

В союзе также сообщили, что объём рыбного рынка РФ по итогам 2024 года оценивается в 3,3 млн тонн (в весе сырца) и 1,5 трлн рублей. На форель приходится порядка 6% (в весе сырца) и около 20% в денежном выражении от российского рыбного рынка.

Отмечается, что охлажденная форель пользуется высоким спросом у потребителей, которые приобретают её, в том числе, через торговые сети. Так, потребление форели в России за последние пять лет выросло примерно на 70%.

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