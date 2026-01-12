В России перенесут крайний срок оплаты ЖКУ, чтобы избежать просрочек и пени

С 1 марта 2026 года в России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сообщил Колунов.

По его словам, закон направлен на поддержку российских граждан, поскольку не все получают зарплату до 10 числа. Перенос позволит не только повысить удобство оплаты, но и избежать просрочек и начисления пеней.