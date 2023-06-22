В России планируют запустить программу, стимулирующую молодёжь к накоплению первоначального взноса по ипотеке

Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жильё.

Как пишут «Известия», ссылаясь на Минстрой России, обязательным условием субсидирования станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке.

Анонсировать подробности новой меры планируется в течение ближайших пары месяцев, сообщил журналистам замглавы министерства Никита Стасишин. Ведомство разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодёжью. Потенциально она сможет охватить 310 тысяч человек ежегодно, сообщили в Минстрое. Сроки её старта пока не называются.

Никита Стасишин назвал инициативу интересным механизмом. «По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наём жилья - до момента накопления на первоначальный взнос», - рассказал он.

Предложения по реализации дополнительных программ для молодёжи разрабатываются по поручению Владимира Путина. Комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 года) на собственное жильё, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту, окажет положительный эффект на их платёжную дисциплину, отметили в Минстрое.

В ведомстве считают, что целевая аудитория - люди 23-27 лет, те, кто закончил институт, начал работать, хочет создавать семью. По словам Никиты Стасишина, программа должна быть эффективна для граждан, но при этом не потребует существенных затрат бюджета.

https://iz.ru/1531790/mariia-perevoshchikova/zhivesh-molodezh-liudiam-do-35-let-kompensiruiut-polovinu-arendy-zhilia