В России подвели итоги работы службы «122»

С 2020 года в службу «122», организованную по поручению Президента России Владимира Путина, поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн только в этом году. Пик обращений пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время подведения итогов работы по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в регионах России.

В Мурманской области с 2020 года номер 122 северяне набрали более 150 тысяч звонков, почти 65 тысяч – в этом году. 5865 вопросов касались частичной мобилизации. В частности, жители региона хотели узнать какие льготы и выплаты положены мобилизованным и куда могут обратиться добровольцы.

«С начала частичной мобилизации по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Как сообщает Центр управления регионом, одним из ключевых источников новостей о проведении частичной мобилизации стал портал «Объясняем.рф». Раздел «Частичная мобилизация» зафиксировал более 50 млн просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 млн просмотров.

Фото: https://gov-murman.ru