В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине

Против России ведётся полноценная информационная война. В связи с этим группа владельцев и администраторов нескольких неполитических телеграмм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф и одноименный телеграм-канал https://t.me/warfakes.

- Не дайте обмануть себя! Доверяйте только достоверным источникам! - пишут организаторы данных информационных площадок.

Фото: войнасфейками.рф