В России предпринимательская уверенность в апреле выросла в добыче и снизилась в обработке

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в апреле 2026 года вырос на 0,9 процентных пункта (п.п.) - до минус 4,4%. В обрабатывающем секторе индекс уверенности в апреле 2026 года понизился на 1,9 п.п., составив минус 3,2%.

Росстат в апреле провёл обследование 5,5 тысячи организаций, не относящихся к малому бизнесу.

Как отмечает статистическое ведомство, в добыче полезных ископаемых на рост индекса повлияли все три индикатора, входящие в его расчёт: увеличение положительных оценок респондентами спроса на продукцию в текущем месяце (с минус 23,0% до минус 22,2%) и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трёх месяцев (с 3,2% до 3,9%), а также снижение доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции (с минус 4,1% до минус 5,1%).

В обрабатывающих производствах на снижение индекса также повлияли все три индикатора: сокращение положительных оценок респондентами спроса на продукцию в текущем месяце (с минус 28,4% до минус 29,2%) и перспектив выпуска продукции в ближайшие три месяца (с 26,0% до 21,8%), рост доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции (с 1,4% до 2,1%).

Средний уровень использования производственных мощностей в добыче полезных ископаемых вырос на 1 п.п. и составил 61%, в обрабатывающих производствах третий месяц подряд сохраняется на уровне 62%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 17,9%), так и в обрабатывающих производствах (минус 10,8%).

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
