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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.22 13:00

В России продолжаются экологические мероприятия масштабной программы «Чистая Арктика»

Проект «Чистая Арктика» направлен на очистку арктических территорий от мусора. Мурманская область подключилась к этому проекту ещё в 2021 году, организовав марафон субботников на территории Заполярья.

«Чистая Арктика» уже объединила экоактивистов, научное сообщество, государство, бизнес и широкую общественность.

13 мая вместе с общественниками к арктической уборке присоединился Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений, Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, комитет молодёжной политики Мурманской области, а также волонтёрская группа Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги.

Традиционные майские городские субботники – неотъемлемая часть жизни северян. На этот раз была выбрана территория Первомайского округа города Мурманска – от театра Северного флота по направлению к ул. Героев Рыбачьего. Всего за час работы волонтёры - 20 человек, собрали 60 мешков мусора.

Сбор бытового мусора и прошлогодней листвы в Первомайском округе стал стартом серии экологических акций на территории региона в этом году.

Напомним, идея «Чистой Арктики» принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. В начале июня 2021 года Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести «большую арктическую уборку». Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику, очистить её от залежей металла, горюче-смазочных материалов – всего того, что скопилось за годы освоения Арктики во времена СССР. Цель проекта - создать и реализовать большую программу по тотальной очистке Арктики. Презентованная в Общественной палате РФ масштабная программа уже получила широкую поддержку. Участие в проекте может стать миссией страны, учитывая в том числе председательство России в Арктическом совете.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22350&page=1

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