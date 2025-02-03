В России продолжится снижение среднего размера пенсий относительно средней зарплаты по стране

Также неизбежно ухудшение соотношения между количеством работающих и пенсионеров в ближайшие десятилетия, заявил в разговоре с NEWS.ru главный экономист Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борис Копейкин.

«Демографические тенденции таковы, что ухудшение соотношения между количеством работающих и пенсионеров в ближайшие десятилетия неизбежно. В России, а также почти во всех развитых и многих развивающихся странах не остановить снижение средней пенсии относительно средней зарплаты», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что государство может только частично нивелировать негативные тенденции. Ряд исследований доказывает, к примеру, положительное влияние программы маткапитала на рождаемость.

Число работающих людей пенсионного возраста продолжит расти, уверен Борис Копейкин, впрочем, прецедентов кардинального перелома ситуации в мире пока нет.