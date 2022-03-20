В России проходят старты в рамках традиционного праздника «Лыжня России»

В Мурманске соревнования проходят на трассе спортивного комплекса «Снежинка», который уже многие годы является любимым местом для активного отдыха мурманчан самого разного возраста.

- «Лыжня России» ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе, - отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. - В заполярной столице невероятно сильны лыжные традиции, поэтому всероссийский праздник спорта любим на протяжении уже не одного десятилетия.

«Лыжня России» проводится с 1982 года. Мероприятие привлекает россиян к занятиям физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22058&page=1