В России производство рыбной продукции за первый квартал 2023 года выросло на 9%

По оперативным данным Росстата, объём производства рыбной продукции в январе-марте 2023 года составил 1,2 млн тонн - на 9% или на 98 тысяч тонн больше уровня 2022 года. За этот же период (январь-март 2023 года) общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 12% и достиг 1,4 млн тонн.

Как сообщает Росрыболовство, увеличилось производство мяса рыбы (включая фарш) мороженого почти на 40% - до 36 тысяч тонн, мороженой рыбы – на 19%, до 771 тысячи тонн, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных - на 1%, до 25 тысяч тонн, муки и гранул из водных биоресурсов (непищевого назначения) – на 3%, до 53 тысяч тонн.

Экспорт российской рыбной продукции в январе-марте 2023 года (без учёта торговли вне зоны действия таможни) составил 482 тысячи тонн. Вырос объём экспортных поставок филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш) – на 12%, до 57 тысяч тонн на сумму 212 млн долларов США (+11% к уровню 2022 года); ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных – на 31%, до 23 тысяч тонн. Импорт рыбной продукции за первый квартал 2023 года составил 147 тысяч тонн.