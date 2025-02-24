В России прошла акция «Открытка солдату к 23 февраля»

К Акции присоединились и сотрудники жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ) вместе с членами своих семей.

Каждый участник акции принял активное участие в изготовлении поздравительных открыток и подарков военнослужащим.

22 февраля юнармейцы Северного флота посетили военный госпиталь в Североморске и передали все собранные письма, открытки и подарки.

В своих открытках ребята поздравили солдат с наступающим праздником 23 февраля - Днём защитника Отечества. Пожелали бойцам скорейшего выздоровления, крепкого здоровья, мужества, силы духа, успешного выполнения боевых задач.

Цель акции - поддержать военнослужащих, которые выполняют свой военный и гражданский долг, а также сформировать ценностное отношение у подрастающего поколения к истории страны, её героическому прошлому и настоящему.

Фото предоставлено ведущим инженером отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).