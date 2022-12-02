В России растёт спрос на фельдшеров: +62% новых вакансий за ноябрь

Спрос на фельдшеров на протяжение всего 2022 года достаточно высокий: с января по ноябрь работодатели разместили более 17 тысяч вакансий для фельдшеров, из них более 2500 приходится на ноябрь. Это на 62% больше, чем в октябре. Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах СЗФО спрос на фельдшеров самый высокий и какие зарплаты готовы платить компании.

Анализ рынка труда показывает, что в целом по стране спрос на фельдшеров за месяц вырос на 62%. При этом в регионах Северо-Западного Федерального округа также есть спрос на таких специалистов: +98% новых вакансий за месяц. Ярче всего спрос на фельдшеров за последние 30 дней проявился в Архангельской области (рост в 3 раза за месяц), Коми и Карелии (прирост новых вакансий в 2 раза в каждом регионе). Также достаточно активно ищут новых фельдшеров работодатели из Калининградской области (+164% новых вакансий за ноябрь), Санкт-Петербурга (+78%), Ленобласти (+36%), Псковской области (+33%), а также Новгородской области (+7%).

«Аналитика сервиса «Карта вакансий» hh.ru показывает, что ищут фельдшеров преимущественно государственные учреждения здравоохранения – на них приходится порядка 50% всех вакансий за месяц для фельдшеров. Среди работодателей, активно размещавших в ноябре вакансии фельдшеров - ГБУЗ Кондопожская ЦРБ, ГКУ МО Центр Внедрения Изменений Министерства Здравоохранения Московской Области, Министерство Здравоохранения Новгородской Области, ГБУЗ НАО Ненецкая окружная больница ГБУЗ Калининградской области Озерская центральная районная больница и другие.

При этом часть вакансий (более 30%) приходится на компании из сферы «Добыча сырья», «Строительство», «Производство» и «Металлургия, металлообработка». В данном случае работодатели, как правило, ищут фельдшеров для работы вахтовым методом на своих промышленных площадках в самых разных уголках страны. Таким образом, соискатели-фельдшеры, которые по каким-либо причинам не могут найти работу с достойной зарплатой в родном регионе, могут подобрать для себя вариант с вахтовым методом работы в любом интересном городе России. Кроме того, работодатели, испытывающие большую потребность в фельдшерах, готовы помочь с переездом иногородним работникам и предложить работу в крупных городах страны, например, в Москве, Екатеринбурге, Петербурге, Новосибирске и других», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Зарплата в вакансиях для фельдшеров сильно зависит от того в какой отрасли находится компания-работодатель. Так, в ноябре в среднем по стране фельдшерам государственные медицинские организации предлагают доход до 38000₽. В регионах СЗФО предлагаемая зарплата для фельдшеров в мед. организациях чуть выше – до 45000₽. В свою очередь компании из добывающей сферы в СЗФО готовы платить фельдшерам до 60000₽ и выше. Также достаточно часто фельдшеров ищут частные клиники и коммерческие организации для выездов на вызов или работы в стационаре, и в данном случае зарплата может доход до 100000₽.

Рейтинг вакансий для фельдшеров с высокой зарплатой, Россия: