В России растёт спрос на врачей-онкологов, 1% от всего объёма вакансий приходится на Мурманскую область

Как утверждают аналитики hh.ru, осенью 2022 года спрос на врачей-онкологов в целом по стране вырос в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. Сейчас 1% вакансий приходится на Мурманскую область – в этом регионе тоже растёт спрос на таких специалистов.

На данный момент в целом по стране российские и в том числе мурманские работодатели ищут более 1000 врачей-онкологов и химиотерапевтов. Средние зарплаты для мурманских врачей-онкологов укладываются в диапазон от 40000 до 65000 рублей.

При этом работодатели из других регионов также приглашают местных врачей и предлагают зарплату кратно выше. Например, сейчас в Мурманске открыта вакансия для онколога с зарплатой от 90000 рублей и возможностью переехать в Тулу.

При этом некоторые местные больницы готовы платить зарплату выше рынка: от 100000 рублей, но такие варианты пока единичны.

«На данный момент сфера здравоохранения как в целом по стране, так и в регионах СЗФО и в том числе в Мурманской области испытывает достаточно серьезный кадровый голод. В среднем на одну вакансию в медицине или фармацевтики откликаются порядка 1-2 человек. Ситуация с врачами-онкологами аналогичная: за последнее время в России искали работу или выходили на рынок труда порядка 600 онкологов, при этом лишь четверть из них готовы рассматривать предложения о работе. Одна из причин по которой люди не активны на рынке труда, по их словам, это предлагаемые зарплаты. Кандидатов, как правило, не устраивает предлагаемый работодателями доход с учетом достаточно высокой загруженности и серьёзной ответственности на работе», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.