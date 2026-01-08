В России раз в два года будут анализировать экономическое положение пенсионеров

В России каждые два года будут проводить анализ социально-экономического положения пенсионеров. Это следует из утверждённого правительством плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

Как пишет pnp.ru, планируется, что Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» раз в два года — в 2026, 2028, 2030 годах — будет готовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в России, предоставлять его в Минтруд и размещать на своем сайте.

По итогам исследований будут разрабатываться рекомендации по устойчивому повышению уровня жизни пожилых людей в стране.