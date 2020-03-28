В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса, но их ещё надо дождаться

Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что готовую вакцину можно ожидать не ранее, чем через 11 месяцев.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова. «На сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом»- сказала она в эфире программы «Время» на «Первом канале» 27 марта.

По словам Скворцовой, на данный момент задача состоит в выборе из семи прототипов вакцины самых эффективных. «Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования. С понедельника она уже переходит на площадку Центра микробиологии Министерства обороны, который имеет возможность и имеет квалификацию, и сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения», - добавила она.

Скворцова подчеркнула, что готовую вакцину можно ожидать не ранее, чем через 11 месяцев. «Мы планируем к июлю месяцу завершить все испытания и перейти в фазу уже регламентированных доклинических исследований. Мы планируем выйти на первую и вторую фазу в конце текущего года - первый квартал следующего», - приводит ТАСС слова главы ФМБА.