В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила расчета отпускных. Эти правила заменят действующий с 2007 года порядок. Основные изменения касаются порядка учёта премий и других денежных поощрений, а также учёта повышения заработной платы. Как теперь будут рассчитывать отпускные и пособия рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

Самые важные изменения:

  • Все премии и денежные поощрения, прописанные в системе оплаты труда, теперь включаются в расчёт среднего заработка.
  • Снята необходимость привязки выплат к окладу или тарифной ставке. Теперь любые доплаты и надбавки учитываются, что повышает прозрачность расчётов.
  • Если оклады повышаются во всей компании или подразделении, средний заработок пересчитывается с учётом такого повышения.

Определение среднего заработка премии: старый vs новый порядок

Новый порядок (по ПП №540) таков:

  • Ежемесячные премии, фактически начисленные в расчётном периоде, включаются, но не более одной выплаты за показатель за каждый месяц расчетного периода.
  • Премии за период свыше месяца, например, квартальные: если срок начисления не превышает расчётного периода, то учитываются полностью, но если срок длиннее, то учитывается лишь месячная часть за каждый месяц расчетного периода.
  • Годовые и единовременные вознаграждения, например, за выслугу лет, учитываются полностью, независимо от времени выплаты.
  • При неполной отработке расчётного периода выплаты учитываются пропорционально отработанному времени, за исключением премий за фактически отработанное время, например, ежемесячных.

А как было раньше?

До 1 сентября 2025 года при расчёте среднего заработка действовало положение из постановления №922 от 24 декабря 2007 года. Согласно ему, в расчёт входили премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда. Фиксированные выплаты и вознаграждения зачастую не включались в расчёт.

Как с 1 сентября будут учитывать повышение зарплаты при расчете отпускных по новым правилам?

Индексация применяется, если повышение окладов или тарифных ставок произошло для:

  • всей компании;
  • отдельного филиала на другой территории;
  • обособленного подразделения в структуре компании;
  • представительства.

Что хорошего принесло изменение с 1 сентября?

Теперь законодатели чётко закрепили, какие выплаты индексировать, а какие — нет. Кроме того, официально учли, что повышение может быть в филиале или представительстве, а не только в компании в целом. Следовательно, будет меньше споров с проверяющими, так как алгоритм теперь однозначный.

Нужно ли переносить отпуск, начатый до 1 сентября, но заканчивающийся после?

На данный момент официальных разъяснений Минтруда или ФНС по этому поводу нет. Нет необходимости переносить отпуск, даже если он завершится после 1 сентября — действует тот порядок, который был на момент его начала: расчёт отпускных будет по старым правилам (ПП № 922).

Как нововведения повлияют на размер отпускных?

Теперь в отпускных появятся включённые выплаты, ранее не учитываемые, например, квартальные/годовые премии. Кроме того, по сути, проходит индексация среднего заработка при повышении окладов, если повышение было масштабным, это увеличивает расчётную базу.

Теперь размер отпускных может остаться прежним или уменьшиться?

Размер отпускных не изменится, если раньше уже учитывались все премии и не было повышения. Но практика показывает, что отпускные у большинства россиян скорее увеличатся или станут справедливее, особенно там, где ранее выплаты, например, квартальные или годовые премии, не учитывались.

