В России с 1 сентября заработают новые правила перевозок пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси

Об этом сообщил ТАСС 1 августа со ссылкой на соответствующий приказ Минтранса РФ.

Так, с 1 сентября пассажирам разрешат использовать NFC в качестве способа оплаты за проезд при наличии технической возможности у перевозчика. Также они смогут оформить билет и посадку в общественный транспорт через единую биометрическую систему. Помимо этого, новыми правилами вводится возможность подтверждения льгот на проезд через «МАХ».

Перевозчиков обяжут указывать в билете сведения об уровне комфортности при наличии разных тарифов в зависимости от каждого конкретного уровня, то есть данные о кондиционере, туалете, аудио- и видеоаппаратуре, багажных полках. Информация должна быть доступна пассажирам до приобретения билета — в онлайн-приложении, на сайте, в кассах продажи или в онлайн-сервисах оплаты услуг.

Также теперь внутри транспортного средства, помимо прочей информации, будут приведены не только данные водителя, но и номер телефона, по которому с ним можно связаться. Уточнили и нормы пользования общественными туалетами — пассажиры имеют право воспользоваться ими бесплатно за час до отправления и после прибытия транспорта. Правила действуют до 1 сентября 2032 года.