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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.20 13:15

В России сейчас 8 млн безработных, тенденция к росту сохраняется - президент Конфедерации труда

Реальное число российских безработных вчетверо превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте РФ по правам человека Борис Кравченко «Интерфаксу».

«Очевидно, что рост официально зарегистрированных безработных, который по последним данным Минтруда превысил два миллиона человек, не даёт понимания реальной динамики рынка труда. Наша оценка по общей численности безработных россиян - 8 млн человек, и тенденция к росту сохраняется», - сказал собеседник агентства.

По его мнению, в период пандемии у людей, потерявших работу, появилось больше мотивации получать статус безработного. «Повысились пособия по безработице, в том числе, минимальный размер. Упростились процедуры приобретения статуса безработицы. Все это в большей мере мотивирует людей приобретать статус безработного по сравнению с докризисным периодом», - сказал Кравченко.

Он отметил, что наиболее пострадавшие отрасли экономики определены перечнем правительства. «Этот перечень совпадает с нашими оценками. Мы принимали участие в определении таких отраслей», - сказал Кравченко.

КТР является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в членских организациях состоят около двух миллионов человек.

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