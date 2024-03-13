В России штрафы за плохое состояние дорог предлагают увеличить в 2 раза

Такой законопроект с поправками в статью 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» подготовлен к внесению в Госдуму фракцией одной из парламентских партий, пишут «Известия».

В последний раз размер наказания за это правонарушение пересматривался в 2017 году, объясняют авторы в пояснительной записке. Вместе с тем статистика ДТП за 9 месяцев 2023 года показала рост количества аварий. Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за это время было зарегистрировано 96,7 тысячи (+4,9%) ДТП, в которых погибли 10,3 тысячи человек (+1,6%) и получили ранения 121,5 тысячи (+4,3%).

В числе их причин депутаты называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы.

Законопроектом предлагается увеличить сумму штрафов для должностных лиц с 20-30 тысяч рублей до 40-50 тысяч, для юрлиц - с 200-300 тысяч рублей до 400-600 тысяч.

В случае если указанные действия повлекли вред здоровью потерпевшего, должностным лицам будет грозить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей вместо сегодняшних 50-100 тысяч. А вот юрлицам придётся заплатить от 800 тысяч до 1 млн рублей вместо 400-500 тысяч Такие суммы штрафов предлагается прописать в статье 3.5 КоАП РФ.