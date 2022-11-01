В России собираются увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ

В частности, планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан, соответствующий проект постановления правительства разработал Минстрой, сообщил «Известиям» замминистра Алексей Ересько.

То есть если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан (когда расход на оплату ЖКУ в доходе превышает эту планку, положена субсидия), например, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10-18% - в зависимости от решения региона, рассказал он. И схему уже тестируют в некоторых регионах.

Также разработанный Минстроем проект предполагает, что субсидию смогут получать и люди с задолженностью за ЖКУ - сейчас они не могут рассчитывать на госпомощь. Но причина неплатежей должна быть уважительной: например, стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок, рассказал Ересько.

«Эта мера позволит разорвать порочный круг, когда задолженность копится из-за долгов. Так в том числе получит поддержку и сама отрасль ЖКХ, поскольку предприятиям будет возвращаться часть долгов», - сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Впрочем, по мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павла Склянчука, глобально ситуация с задолженностью в сфере ЖКХ всё равно не поменяется, но в отдельных муниципалитетах уровень собираемости платежей за ЖКУ может возрасти на 1-2%.