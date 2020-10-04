В России состоялось масштабное экологическое тестирование

2 октября жители регионов России проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды, приняв участие в уникальном событии – Всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк», состоявшейся при поддержке Минприроды России и Госкорпорации «Росатом».

Центральной площадкой акции стал первый ботанический сад в истории страны - «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы». Вопросы теста зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования, – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, принимавший участие в мероприятии по видеосвязи. – Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян». Министр также пообещал ответить на вопросы «ЭкоТолка» вместе с остальными сотрудниками Минприроды России.

Важность акции подчеркнул и Вячеслав Фетисов, отметив, что «настало время восстанавливаться и дать природе шанс». Спикер от Госкорпорации «Росатом»­ - оператор национального проекта «Экология» Андрей Лебедев акцентировал внимание на важности осознанного производства и потребления, внедрения самых передовых технологий.

Как пишет региональное Министерство информационной политики, на вопросы спикеров отвечали не только гости мероприятия в «Аптекарском огороде». В режиме онлайн к тестированию присоединились порядка 60 площадок в регионах. Трансляция мероприятия была организована в Яндекс.Эфире и на телеканале «1ЭКОТВ.РФ». За первый час число участников превысило более 5,5 тысячи человек. Имена победителей 2020 года будут опубликованы 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Как отмечают организаторы, всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» станет ежегодной.