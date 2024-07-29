В России создадут Морскую коллегию для защиты нацинтересов в мировых водах

Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию РФ для повышения координации в сфере национальной морской политики.

«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, Президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», - заявил Патрушев на совещании в Рыбинске.

Как сообщает РИАН, по его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

«В настоящее время разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены Указом Президента России", - сказал Патрушев.

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