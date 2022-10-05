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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.22 15:00

В России спрос на воспитателей и нянь детских садов за год вырос на треть, в регионах СЗФО прирост составляет 22%

Эксперты hh.ru, крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, насколько востребованы воспитатели и няни, и сколько им готовы платить.

С начала 2022 года в России было открыто более 16 тысяч вакансий воспитателей, нянь и музыкальных работников – это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего вакансий для работников дошкольных учреждений было открыто в Москве (28% от общего количества по стране или более 4000 рабочих предложений). В Санкт-Петербурге работодателям понадобилось более 1600 воспитателей и нянь, что на 12% больше, чем в 2021 году. На третьем месте по спросу - Московская область (9% или более 1400 вакансий).

В целом работодателям из регионов СЗФО с начала года потребовалось более 2200 работников детских садов. Это на 22% больше, чем в 2021 году. Наибольший спрос (кроме Петербурга) испытывают потребность в воспитателях и нянях работодатели Ленинградской области: здесь открыто более 200 вакансий, что на 83% больше, чем годом ранее. Высок спрос на работников детсадов у компаний из Калининградской области: прирост на 16% за год.

Повышенный спрос на работников садов есть в Архангельской области (прирост на 22% вакансий за год). Аналогичная ситуация в Псковской области: за год число вакансий для работников садов выросло на 37%, в Мурманской области (+19%), в Коми (+16%). А вот в Карелии и Новгородской области, наоборот, наблюдается снижение спроса на воспитателей и нянь (на 65% и 40% падение числа вакансий в сфере детских садов за год соответственно).

На одну вакансию воспитателя в среднем по стране приходится 3,8 резюме, что говорит об умеренном уровне конкуренции в пользу соискателя, а значит, работодателям не всегда просто найти подходящих сотрудников и закрывать вакансии. Средний диапазон предлагаемых зарплат для воспитателей в России составляет 22500 – 45000 рублей, для нянь – 20000 – 32500 рублей, для музыкальных работников – 15000 – 36000 рублей. При этом зарплаты в частных образовательных учреждениях могут быть существенно выше, чем в государственных, а зарплата для няни в детском саду и зарплата няни в семье могут различаться в несколько раз (особенно это касается предложений для нянь в столичном регионе и других крупных городах).

Например, сейчас открыта вакансия няни для грудничка с зарплатой до 300000 рублей на руки. Вакансия предполагает вахтовый метод работы – 15 или 30 дней с проживанием в семье. Гувернантке со знанием английского языка готовы платить от 200000 до 300000 рублей на руки. Среди требований – способность найти с ребенком. Воспитателю в частный петербургский детский сад предлагают зарплату от 60000 рублей в месяц.

«Главные качества, которыми должен обладать воспитатель детского сада, по мнению работодателей, – любовь к детям, порядочность, пунктуальность, а также коммуникабельность и умение находить общий язык не только с детьми, но и с их родителями. Сами же воспитатели в числе своих достоинств, помимо специального образования, знания детской психологии и опыта работы, чаще всего указывают грамотную речь, хорошие организаторские способности, готовность к обучению и развитию, а также креативность и творческий подход к работе», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 

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