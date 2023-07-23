В России стали меньше грабить людей

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в январе-июне 2023 года в России зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%.

Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%.

Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж – на 17,6%, в том числе автомобилей – на 25,2%, квартирных краж – на 28,5%, угонов транспортных средств – на 8,8%. Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%.

В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%, хулиганств – на 6,1%.

По сравнению с январем-июнем 2022 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 11,2% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на 12,5% больше – связанных с их производством и на 19,6% – со сбытом. По оконченным производством уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

Безопаснее стало на дорогах. Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом снизилось более чем на треть, число погибших – на 47,6%, раненых – на 38,2%, сообщает МВД РФ.