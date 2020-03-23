В России стартовала акция взаимопомощи #МыВместе

Она рассчитана на граждан и организации, готовых оказать любую поддержку в период распространения коронавирусной инфекции.

На официальном сайте мывместе2020.рф каждый желающий может предложить свою помощь в покупке продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости пожилым или маломобильным людям, оказать психологическую поддержку по телефону, провести бесплатные юридические консультации.

На портале созданы специальные тематические блоки. Так, например, в разделе «Хочу помочь» можно разместить информацию о ресурсах, которыми организации готовы поделиться, – от предоставления медицинского инвентаря до оказания безвозмездных услуг, в разделе «Стать волонтером» можно вступить в ряды добровольческого движения России, культурные онлайн-мероприятия доступны в блоке «Культура», бесплатные видеокурсы и лекции – в разделе «Образование». Обо всех участниках, присоединившихся к проекту #МыВместе, организаторы расскажут в «Ленте добрых дел».

Оставить заявку волонтерам на оказание необходимой помощи можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-34-11. Колл-центр работает в круглосуточном режиме, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.