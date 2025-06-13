В России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»

Почтите память героев — зажгите виртуальную свечу онлайн с 10 по 22 июня.

На сайте деньпамяти.рф любой желающий может зажечь виртуальную свечу в память о погибших героях Великой Отечественной войны и внести свой вклад в помощь ветеранам. Основная цель акции — почтить память советских граждан, погибших в годы войны, которых по официальным данным насчитывается 27 миллионов.

Организатором акции выступает благотворительный фонд «Память поколений». С 2004 года каждый 22 июня по всей России люди зажигали свечи, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с фронта. В 2020 году, из-за пандемии, акцию решили провести онлайн, что вызвало живой отклик у населения, и формат остался популярным.

Принять участие в акции может любой житель страны — достаточно зайти на сайт деньпамяти.рф и нажать кнопку «зажечь свечу памяти». Зажжённые виртуальные свечи отображаются на счётчике и на интерактивной «Карте памяти», где можно увидеть, сколько свечей зажгли в вашем регионе.

Фото: https://xn--80ahdnteo0a0g7a.xn--p1ai/#candle-memory