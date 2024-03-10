В России стоимость товаров из потребительской корзины за год увеличилась от 4 до 52 процентов

Больше всего подорожали куриные яйца, цена на которые выросла больше, чем вполовину.

За неделю в стране, по данным Росстата, на 2,3 процента подорожала белокочанная капуста, а с конца декабря прошлого года цена на неё выросла на 29,1 процента. За год из 47 продуктов, входящих в потребительскую корзину, подешевели только восемь позиций, все остальное стало дороже.

«Парламентская газета» проанализировала, насколько мы стали больше платить за товары первой необходимости.

Потребительская корзина — это набор товаров и услуг, которым пользуется среднестатистическая российская семья. Покупки из неё делятся на три категории: продукты питания (50 процентов), непродовольственные товары (25 процентов) и услуги (25 процентов). В список продуктов входят: хлебобулочные, макаронные изделия и крупы, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масла и жиры, бакалея (соль, чай, специи).

За наполнением потребительской корзины следит Росстат, еженедельно он отслеживает стоимость товаров и услуг по всей стране. На основе этих наблюдений ведомство рассчитывает индекс потребительских цен, а также официальную инфляцию (рост цен).

Так, по данным Росстата, за последнюю неделю, с 27 февраля по 4 марта, больше всех подорожала белокочанная капуста — на 2,3 процента, а с конца декабря прошлого года стоимость этого овоща увеличилась на 29,1 процента. Прибавили в цене за неделю: помидоры — на 1,9 процента, свекла — на 1,3 процента, морковь — на 1,2 процента, яблоки — на 0,5 процента, лук репчатый и бананы — на 0,4 процента.

Дороже стала баранина — на 0,8 процента, сахарный песок — на 0,7 процента, сосиски, сардельки, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,6 процента, чай — на 0,5 процента, маргарин, молоко пастеризованное и рис — на 0,4 процента, говядина, масло сливочное, творог, сыры — на 0,3 процента.

Но есть продукты, цены на которые снизились. Это огурцы (-5,2 процента), куриные яйца (-0,7 процента), подсолнечное масло и гречневая крупа (-0,2 процента).

В целом индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,09 процента, с начала года они выросли на 1,51 процента.

А теперь давайте сравним, сколько стоили те же продукты год назад. Если взять сводку Росстата за 27 февраля — 6 марта 2023 года, то можно увидеть, что из 47 позиций цены за год выросли на все продукты, за исключением гречки, подсолнечного масла, маргарина, вермишели, макарон, репчатого лука, картофеля и стерилизованного цельного молока. Гречка, например, в прошлом году стоила 98,63 рубля, а сейчас, когда спрос на нее упал, 85,75 рубля. На 15,3 рубля снизилась цена на килограмм репчатого лука, на 7,02 рубля — на маргарин, на 4,32 рубля — на килограмм картофеля, на 2,19 рубля — на макаронные изделия, на 1,68 рубля — на подсолнечное масло, на 1,2 рубля — на вермишель и молоко цельное стерилизованное.

Ощутимо подорожало за год мясо и мясные изделия. Так, цена килограмма баранины выросла на 131,21 рубля, говядины — на 49,22 рубля, курятины — на 46,26 рубля, свинины — на 41,84 рубля. Соответственно, дороже стали полукопченая колбаса — на 57,38 рубля, вареная колбаса — на 41,78 рубля, сосиски и сардельки — на 39,46 рубля.

Значительно прибавили в цене овощи и фрукты: бананы — почти на 33 процента, помидоры — почти на 22 процента, яблоки — на 20 процентов, свежие огурцы — почти на 18 процентов. Подорожала и несезонная продукция: на 10 процентов стали дороже сухие молочные смеси для детского питания, на 6,5 процента — сливочное масло. Но рекордсменом стали куриные яйца, цена за десяток на них взлетела за год на 52,5 процента.

Водка тоже подорожала, но не так значительно — всего почти на 4 процента. Незначительно изменились цены на соль, молоко, сметану, творог, муку и печенье.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/