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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.24 10:00

В России учреждено общественное движение участников специальной военной операции «Войсковое братство «СВОи»

Организаторами движения выступили военнослужащие – участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации, Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил в лице председателя Совета организации генерала армии Виктора Ермакова, руководители ветеранских объединений видов и родов войск Вооружённых Сил.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин, а также военнослужащие – участники специальной военной операции, представители Общественного совета при Минобороны России, руководители ведущих общероссийских и межрегиональных ветеранских объединений, юнармейцы и ветеранская общественность.

«Сегодня для ветеранской общественности важный день – принимается решение об учреждении общественного движения участников специальной военной операции «Войсковое братство «СВОи», создание которого поддержано Министром обороны Российской Федерации Андреем Рэмовичем Белоусовым», – подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, обращаясь с приветственным словом к участникам собрания.

«Важно, что идея создания движения, исходящая от самих участников специальной военной операции, имеет целью объединить современных защитников Отечества и членов их семей для оказания им всесторонней поддержки, вовлечения в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранения и приумножения славных боевых традиций Вооружённых Сил», – сказал замглавы военного ведомства.

Виктор Горемыкин выразил уверенность, что создаваемое движение займёт достойное место в ряду ветеранских организаций Вооружённых Сил, а Министерство обороны окажет ему всестороннюю поддержку.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева отметила, что у фонда, а также Военно-социального центра будет налажено взаимодействие с новым движением.

«Здесь ваш опыт, ваше объединение, в том числе ветеранских организаций, НКО, общественных организаций, для нас будет необходим. Потому что усиливая наше взаимодействие, мы можем сделать очень многое: для тех, кто будет возвращаться, и для тех ветеранов, кто защищал интересы нашего государства в предыдущие локальные войны и конфликты», – сказала заместитель министра обороны РФ.

В ходе собрания учреждено общественное движение «Войсковое братство «СВОи», избран его председатель, собравшиеся утвердили устав и приняли решение о вхождении движения в качестве коллективного участника Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.

В своей деятельности вновь сформированное общественное движение будет оказывать содействие в различных видах помощи и поддержки его участникам в решении социальных и бытовых проблем, проведении медицинской, социальной реабилитации, в развитии и поддержке социальной активности участников движения. Осуществлять работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также содействовать государственным органам и общественным объединениям в деле военно-патриотического воспитания молодежи, сохранении и приумножении патриотических и исторических традиций, проведении мероприятий по укреплению единства и общности участников движения.

В рамках мероприятия состоялся телемост с личным составом, выполняющим задачи специальной военной операции и военнослужащими, находящимися на излечении в госпиталях Минобороны России, на котором военнослужащие обменялись мнениями по вопросу создания нового общественного движения.

Кроме того, заместители министра обороны Российской Федерации наградили военнослужащих – участников СВО государственными наградами, а также вручили ветеранам военной службы, внесшим значительный вклад в поддержку участников СВО, медали Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие».

 

 

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457473981%2Fwall-133441491_974091

Комментарии

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