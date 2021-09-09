В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО

Банк России решил скорректировать правила ОСАГО, а также требования к использованию электронных документов и обмену цифровой информацией при таком страховании. Поправки работают с 29 августа.

Страховым компаниям дали право разрешить физлицам указывать в электронном заявлении о заключении договора ОСАГО более раннюю дату начала его действия. Ранее можно было обозначить дату, которая наступит не раньше чем через 3 дня после направления заявления через сайт компании или финансовой платформы.

Из формы заявления о заключении договора убрали строки о диагностической карте. Изменение связано с тем, что по федеральному закону от 02.07.2021 №343-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 22 августа для покупки полиса техосмотр стал необязательным.

Граждане и юрлица могут подавать через «Личные кабинеты» на сайтах страховщиков заявления об изменении не только электронных, но и бумажных договоров, а также об их досрочном прекращении.

Сократилось количество документов, которые потерпевший прилагает к заявлению о страховом возмещении или компенсации убытков. Например, для получения безналичного перевода не нужно будет представлять документы с банковскими реквизитами. Их и так указывают в заявлении.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, обновлена также форма полиса. В частности, в его левый верхний угол добавили информацию для физлиц о досудебном разрешении спора со страховщиком с помощью финансового омбудсмена. Бланки по старой форме, можно использовать до 1 июля 2022 года.