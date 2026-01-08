В России раз в два года будут анализировать экономическое положение пенсионеровИтоги-2025: доход, стабильность и качество работы — главные поводы для профессиональной гордости россиян
В России утвердили новые стандарты для тюбинговых горок

Единые требования к тюбинговым горкам позволяют выстроить целостный подход к обеспечению безопасности оборудования для детского досуга, отметил глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, новый стандарт учитывает специфику эксплуатации данной инфраструктуры, а предложенные методы испытаний обеспечивают объективную оценку её соответствия заданным критериям.

Чтобы спуск на «ватрушках» был безопасным, в конце декабря 2025 года Росстандарт утвердил ГОСТ на тюбинговые горки.

Как пишет pnp.ru, национальный стандарт охватывает все аспекты, связанные с обеспечением безопасности на таких горках. В ГОСТе приводятся основные требования и параметры для их использования.

Например, средний угол наклона горки ограничен 20 градусами, а максимальный угол на отдельном участке — не более 25 градусов. Высота горки не должна превышать 7 метров. Если конструкция выше одного метра, то в зоне старта необходимо установить перекладину поперек проёма на высоте 90-120 см от поверхности. Минимальная ширина склона должна составлять 1,5 метра либо соответствовать ширине самого крупного тюбинга. Наклон лестниц к старту не должен быть более 45 градусов, а через каждые 2 метра должны предусматриваться промежуточные площадки. Поверхность спуска должна быть ровной: допускаются неровности высотой до 2 см и длиной не более 2,5 см.

Утверждение ГОСТа на тюбинги и тюбинговые горки — первый шаг к спасению не только здоровья, но и жизни россиян, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«К сожалению, за последние зимы мы часто видели ужасные новости в СМИ о том, как дети насмерть разбиваются, вылетают на автомобильные дороги из-за езды на не оборудованных под катание на тюбингах горках. Из ГОСТа следует, что все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы, у них появятся соответствующие маркировки. Под каждый вид тюбинговой горки будет разрешён определенный вид тюбинга», — пояснила «Парламентской газете» депутат.

