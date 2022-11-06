В России утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом С

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано 5 ноября на сайте кабмина.

В частности, согласно документу, предполагается развитие системы оказания медпомощи пациентам с гепатитом С и совершенствование механизма оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Мероприятия плана рассчитаны до 2030 года, однако большая часть работы должна начаться в ближайшее время.

До конца этого года Минздрав совместно с Фондом обязательного медицинского страхования разработают для регионов рекомендации о способах оплаты медпомощи пациентам с гепатитом С за счёт средств ОМС. Кроме того, в начале 2023 года федеральные и региональные медорганизации должны перейти на новые дифференцированные тарифы оплаты лечения в рамках ОМС.

Для учета соответствующих пациентов в начале следующего года планируют сформировать единый регистр, с помощью которого можно будет оперативно оценивать объём финансовых ресурсов и необходимых лекарств. Помимо этого, Минздрав должен провести анализ лучших практик лечения пациентов с гепатитом С в федеральных и региональных клиниках для последующего применения во всех медорганизациях.

Также, чтобы повысить качество медпомощи, в плане предусматривается допобучение медиков, которые работают с больными гепатитом С. Оно начнётся в 2023 году и будет проходить на постоянной основе в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Запланировано и проведение разъяснительной работы с гражданами по вопросам профилактики заражения и распространения хронического вирусного гепатита С.