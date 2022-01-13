В России ужесточили штрафы за экологические нарушения

С 1 января в России увеличились размеры штрафов за невыполнение в установленный срок предписаний органа, осуществляющего государственный экологический надзор, об устранении нарушений законодательства. Изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 №419-ФЗ.

Соответствующие дополнения внесены в статью 19.5 КоАП. Так, определено, что невыполнение в установленный срок предписания органа, который осуществляет государственный экологический надзор, об устранении нарушений наказывается штрафом в размере: от 100 до 200 тысяч рублей для организаций; от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 10 до 20 тысяч рублей для граждан.

Если проступок совершен повторно, размер штрафных санкций возрастает от 200 до 300 тысяч рублей для организаций; от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет для должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, сообщает региональное Министерство юстиции.