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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 12:00

В России в 2 раза выросло количество сфер, где женщины занимают руководящие позиции

Примечательно и то, что за три года женщины-руководители повысили зарплатные запросы, в то время как у мужчин серьёзной динамики в зарплатных ожиданиях не было. Так, если в 2019 году женщины на руководящих должностях запрашивали порядка 65000₽, то в 2022 уже 77900₽ (+20%).

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснила, как за последние годы на рынке труда изменилась расстановка руководящего состава в зависимости от гендера. 

Исследование показало, что за последние три года число профессиональных сфер, где женщины занимают руководящие позиции выросло в два раза. Так, в 2019 году в топ сфер, где доля резюме женщин-руководителей превышает 50% входили «Управление персоналом», «Наука и образование», «Бухгалтерия, финансы», а также «Спорт, фитнес, салоны красоты». Теперь, в 2022 году, число областей, где женщины претендуют на топ-менеджерские должности выросло до девяти. К названным выше сферам также добавились «Медицина и фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR», «Туризм, рестораны, гостиницы», «Искусство, масс-медиа», а также «Страхование.

Кроме того, начиная с 2019 года в сферах, где число мужчин-руководителей традиционно выше, чем женщин-руководителей доля последних также увеличилась. Наибольший прирост зафиксирован в сфере «ИТ, телеком» (+ 16 п.п. до 23%), «Консультирование» (+ 10 п.п. до 36%), «Юристы» (+ 6 п.п. до 48%), «Высший менеджмент» (+ 7 п.п. до 28%), «Производство», (+5 п.п. до 16%), «Строительство, недвижимость» (+4 п.п. до 12%), «Транспорт, логистика» (+4 п.п. до 17%) «Автобизнес» (+ 2 п.п. до 6%), «Добыча сырья» (+ 2 п.п. до 7%).

Примечательно и то, что за три года женщины-руководители повысили зарплатные запросы, в то время как у мужчин серьёзной динамики в зарплатных ожиданиях не было. Так, если в 2019 году женщины на руководящих должностях запрашивали порядка 65000₽, то в 2022 уже 77900₽ (+20%) (наглядно на диаграммах 1 и 2).

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