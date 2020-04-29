В России в 2019 году ежедневно от новообразований умирали 809 человек!

Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные о числе умерших от злокачественных и доброкачественных новообразований в 2019 году, сообщает RT. Больше всего людей скончались в Москве (27100) пациентов, далее следует Санкт-Петербург (13700), Московская область (13400), Краснодарский край (10300) и Свердловская область (10200).

Меньше всего смертей было зафиксировано в Ненецком автономном округе (66 человек), на Чукотке (67 человек), в Ингушетии (249 человек), в Магаданской области (275 человек) и в Республике Тыва (359 человек).

Всего за 2019 год от различных новообразований скончались 295 тысяч 500 человек. Это на 6700 больше, чем в 2018 году.

А как сообщает Мурманскстат, в нашей области только в январе текущего года от новообразований ушли в мир иной 133 северянина, или 4 человека в день!